W Polsce norma, w Norwegii szok. Rząd kraju fiordów chce, by policja była uzbrojona

Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt ustawy, który pozwoli na stałe uzbrojenie funkcjonariuszy policji w codziennej służbie. Zmiana zakłada przekazanie decyzji w tej sprawie w ręce Politidirektoratet – Urzędu ds. Policji. Dotąd norweska policja była formalnie nieuzbrojona, a broń przechowywano w pojazdach służbowych. Nowe przepisy mają wejść w życie po przyjęciu przez Storting.

Rewolucja w norweskich służbach?

Choć propozycja nie została wcześniej poddana szerokim konsultacjom publicznym, rząd zapowiedział, że docelowe, stałe przepisy mają być gotowe do końca 2026 roku i poprzedzone pełnym procesem legislacyjnym. Ostateczna decyzja należeć będzie do norweskiego parlamentu.



Ustawa w proponowanym kształcie pozwala na szybkie podjęcie decyzji o wprowadzeniu uzbrojenia – nawet bez zaistnienia wyjątkowej sytuacji zagrożenia. To fundamentalna zmiana w norweskim modelu działania policji – kraju, który przez dekady słynął z nieuzbrojonych patroli i wysokiego zaufania społecznego do służb porządkowych.