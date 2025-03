W Norwegii spada sprzedaż alkoholu, ale mieszkańcy kraju fiordów wciąż piją więcej niż przed pandemią

Kolejny rok z rzędu w Norwegii odnotowano spadek sprzedaży alkoholu. Najbardziej zauważalny jest w przypadku napojów spirytusowych. Choć zakupy okazały się skromniejsze niż w 2023 roku, nadal pozostają na wyższym poziomie niż przed pandemią koronawirusa.

W 2024 roku łączna sprzedaż alkoholu wyniosła 388 mln litrów, co oznacza spadek o jeden proc. w porównaniu do 2023 roku. Największy procentowy spadek odnotowano w przypadku produktów spirytusowych, których sprzedaż zmniejszyła się o cztery proc. Wino i piwo również zanotowały spadek. Jedyną kategorią alkoholu, która odnotowała wzrost, była rusbrus (gotowe drinki w butelce lub puszce).



Piwo pozostaje najpopularniejszym napojem alkoholowym, stanowiąc około 67 proc. całkowitej sprzedaży alkoholu w ciągu roku. W 2024 roku sprzedano 261 mln litrów piwa. Oznacza to, że na każdego mieszkańca w wieku 15 lat i starszego przypadło średnio 56 litrów piwa w 2024 roku.