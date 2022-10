W Norwegii brakuje blisko 1300 leków. Na liście m.in. antydepresanty czy środki przeciwbólowe

Temat niedoborów leków w Norwegii wywołuje kontrowersje od kilku lat. Fot. Albin Olsson, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

Norweska Agencja Leków do połowy października odnotowała 1258 leków, których choć raz nie można było uzyskać w ciągu 2022 roku. Farmaceuci ostrzegają, że liczba wciąż może się powiększać. Dotychczasowy rekord ustanowiono w 2020 roku, kiedy zarejestrowano 1391 braków.

– Prognozy wskazują, że zbliżamy się do kolejnego rekordowego roku w skali niedoborów leków – stwierdziła na łamach NRK Ingrid Aas z Norweskiej Agencji Leków. Sprawą zajęło się również norweskie Stowarzyszenie Farmaceutów (Apotekforeningen). W maju opublikowało raport, z którego wynika, że 97 proc. pacjentów otrzymuje wszystkie niezbędne leki. Odsetek w ogóle niezrealizowanych recept ma wynosić 0,7 proc. z około 400 tys. wydawanych w ciągu roku recept przyznają przedstawiciele organizacji.

Problemy z wydawaniem leków szczególnie widoczne były w Norwegii w okresie pandemii, kiedy zaburzone zostały łańcuchy dostaw. Jak precyzuje redakcja NRK, wśród braków wyróżniają się środki antydepresyjne, tabletki antykoncepcyjne, syropy na kaszel, środki przeciwbólowe oraz tabletki z jodem. Farmaceuci zgłaszają także braki leków wspomagających leczenie nowotworów i innych chorób przewlekłych.Według danych z 26 października, w aptekach brakowało m.in. Stalevo (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona), Procren Depot (leczenie raka prostaty i endometriozy) oraz Spirixu (choroby układu naczyniowo-krążeniowego). Agencja Leków przewiduje, że problemy z dostępnością wybranych medykamentów potrwają do połowy grudnia. Instytucja informuje o niedoborach za pośrednictwem strony internetowej

Norwegia będzie produkować leki?

Działania w sprawie zapowiedział Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). Instytucja proponuje powołanie Rady ds. Produkcji Leków. Nowa jednostka ma sprawdzić, czy zaopatrywanie norweskich magazynów będzie lepiej funkcjonowało, gdy kraj fiordów sam wyprodukuje niezbędne medykamenty, zamiast sprowadzać je z zagranicy. – To właśnie rynek zagraniczny okazał się funkcjonować nie do końca optymalnie. Rodzi to dyskusję, czy nie powinniśmy mieć własnej produkcji leków – stwierdził zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia, Espen Nakstad.