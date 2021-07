Norweg oszukał urząd na prawie 17 000 000 koron. To jedno z największych oszustw

Urząd wypłacił mężczyźnie już 10 milionów koron. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/AntiD

To jedno z największych oszustw w trakcie pandemii, które do tej pory wykryto. 35-letni obywatel Norwegii jest oskarżony o wyłudzenie z Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) ok. 17 mln koron. Mężczyzna kradł tożsamość, by korzystać z państwowej pomocy dla pracowników w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Jak informuje serwis NRK, Norweg jest oskarżony o dziewięciokrotne wyłudzenie pieniędzy, a także osiem prób oszustwa na łączną kwotę 17 mln koron. NAV wypłacił “przedsiębiorczemu” obywatelowi w sumie 10 mln koron. Wypłatę pozostałych 7 mln NOK wstrzymano, gdy urzędnicy nabrali podejrzeń.

- To jedno z największych oszustw “koronowych”, jakie do tej pory wykryto. Policja bardzo poważnie traktuje wykorzystanie programów świadczeń, które pomagają osobom bezpośrednio dotkniętym pandemią - skomentował Helge Vigerust z jednostki ds. wywiadu i dochodzeń (FEE), cytowany w komunikacie policji.

300 skradzionych tożsamości Oskarżony kradł tożsamość, by otrzymywać państwową zapomogę. Policja informuje, że skradzionymi danymi posłużył się ok. 300 razy, a osoby, których personalia wykorzystano, pracowały w 11 firmach. Mężczyzna, podający się za tych pracowników, deklarował w NAV wysokie zarobki, by otrzymywać maksymalne rekompensaty.



Jak jednak informują służby, oskarżony nie działał w pojedynkę. Policja podejrzewa bowiem istnienie siatki, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Do tej pory funkcjonariuszom udało się odzyskać ok. milion koron.

Wiadomo już, że NAV będzie ubiegać się o ok. 9 mln NOK odszkodowania. Źródło: MN

Proces rozpocznie się w sierpniu, mężczyzna, który obecnie przebywa w areszcie tymczasowym, nie przyznaje się do winy.