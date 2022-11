Uwaga na oszustów. Podają się za pracowników Amazon

Przestępcy dzwonią z nieznanych norweskich numerów /zdjęcie poglądowe stock.adobe.com/standardowa

Operator sieci telekomunikacyjnej Telenor ostrzega przed plagą oszustw, tym razem na pracownika Amazon. Ktoś dzwoni z nieznanego norweskiego numeru i - jako pracownik popularnej platformy - proponuje pomoc w anulowaniu rzekomego zamówienia na drogi produkt.

- W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele zapytań o tego typu oszustwa. Wygląda to tak, że ktoś dzwoni z Amazona, ale równie dobrze mógł to być Microsoft, co zgłaszano nam w przeszłości - mówi starszy doradca ds. bezpieczeństwa Thorbjørn Busch w Telenor, cytowany w komunikacie prasowym.



Oszuści, podając się za pracowników Amazon, informują, że na nazwisko danego abonenta zarejestrowano zamówienie na drogiego iPhone’a. Gdy dana osoba informuje, że doszło do pomyłki, przestępcy oferują pomoc w anulowaniu zakupu.

Nie przekazuj kodu - Aby oszuści mogli “pomóc”, dana osoba zostanie poproszona o pobranie aplikacji na telefon komórkowy i być może programu na komputer. Można to opisać jako narzędzie niezbędne do pomocy w obsłudze klienta, ale w rzeczywistości jest to narzędzie, które daje przestępcom możliwość zobaczenia wszystkiego, co robisz na telefonie komórkowym. Jeśli masz telefon z Androidem, będą również mogli na przykład zmienić hasła - ostrzega Busch.



Dodaje, że aplikacje, takie jak AnyDesk i TeamViewer są w zasadzie legalne i można je bezpłatnie pobrać zarówno ze sklepu AppStore, jak i Google Play. Aplikacje mogą m.in. służyć do pomocy innym w problemach z komputerem lub jeśli dana osoba potrzebuje dostępu do swoich urządzeń przez internet. Tyle że, jak zaznacza Busch, bardzo łatwo o nadużycie. - Wszystko, czego przestępcy potrzebują, to aby właściciel telefonu komórkowego lub komputera dał im dostęp – pomimo ostrzeżeń w aplikacjach o ryzyku oszustwa - podkreśla Busch.



Informuje, że po uruchomieniu aplikacji użytkownik otrzymuje tajny kod, który w praktyce stanowi klucz do telefonu komórkowego. - Niestety wiele osób nie rozumie, że przekazując ten kod innym, jednocześnie dają im dostęp do całego telefonu komórkowego. Przestępcy są dobrzy w manipulowaniu swoimi ofiarami, wydają się pomocni i godni zaufania, łatwo dać się oszukać – zauważa Thorbjørn Busch.

Kradną dane i pieniądze Oszuści, dzięki przejęciu telefonu, mogą wykraść wszelkie informacje znajdujące się na nim, a także pieniądze, jeśli ktoś np. korzysta z bankowości mobilnej. - To, co widzisz na własnym ekranie, widzą również na swoim ekranie. Na przykład mogą poprosić cię o przejście do bankowości internetowej lub zmusić cię do wprowadzenia danych bankowych - informacji, które następnie przechwytują i wykorzystują w niewłaściwy sposób - wyjaśnia przedstawiciel Telenor. Dodaje, że przestępcy mogą także przechwytywać kody jednorazowe, które otrzymuje się na przykład w wiadomości SMS, i wykorzystywać je do przejmowania konta użytkownika.

Oszuści stale wymyślają nowe metody, by wyłudzić dane czy pieniądze.Tylko w kwietniu tego roku Telenor zablokował 4,4 mln fałszywych wiadomości tekstowychŹródło: stock.adobe.com/ fot. mino21/ tylko do użytku redakcyjnego

Telenor