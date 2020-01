Uwaga na fałszywe wiadomości. Vipps ostrzega swoich klientów

W ostatnim czasie w mediach coraz częściej pojawiają się informacje na temat oszustów, którzy próbują wyłudzić w internecie poufne dane Norwegów. Tym razem przed takimi przypadkami ostrzegają przedstawiciele popularnej aplikacji do płatności mobilnych Vipps – do klientów trafiają bowiem SMS-y, w których osoby podszywające się pod firmę próbują uzyskać dostęp do prywatnych informacji.

Mają podobne metody

W treści wiadomości oszuści podają zazwyczaj, że Vipps potrzebuje pomocy, aby zabezpieczyć konto i wysyłają link, który ma przekierowywać do weryfikacji BankID – w rzeczywistości odnośnik przenosi do strony internetowej, na której zbierane są prywatne informacje. Fałszywe domeny przypominają wyglądem stronę Vipps, aby klienci łatwiej wierzyli, że są we właściwym miejscu i chętniej podawali poufne dane. Zazwyczaj oszuści ostrzegają też, że jeśli nie dokona się podanych czynności, konto zostanie zablokowane lub zaatakowane przez hakerów.



Firma Vipps na swojej stronie internetowej ostrzega jednak, że nigdy nie przesyła do swoich klientów SMS-ów z linkami i nie prosi o podanie poufnych danych osobowych.