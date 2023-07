Utrudnianie działalności i zatrudnienia. Norwegii grozi trybunał i milionowe odszkodowania

EFTA-ESA, czyli Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu, dopatrzył się błędów w norweskim prawie. Porozumienie ma być naruszone przez regulacje dotyczące agencji zatrudnienia. System kraju fiordów ma także utrudniać założenie działalności zagranicznym firmom.

19 lipca EFTA-ESA wydał oświadczenie, że Norwegia wprowadziła niczym nieuzasadnione zasady działalności agencji pośrednictwa pracy. Organ uważa, że kraj fiordów narusza dyrektywę dotyczącą agencji pracy tymczasowej oraz swobodę świadczenia usług na obszarze EOG. Postanowił wszcząć także postępowanie.



1 kwietnia 2023 (z okresem przejściowym do 1 lipca) w życie weszły zaostrzone przepisy dotyczące agencji pośrednictwa pracy. Ministerstwo Pracy wprowadziło m.in. rozporządzenie w sprawie ograniczonego geograficznie zakazu zatrudniania przez firmy pośrednictwa pracy dla branży budowlanej – w Oslo, Viken i dawnym Vestfold.. Kolejne regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.



Dochodzenie prowadzone przez EFTA-ESA chcą wykorzystać norweskie przedsiębiorstwa, które krytykują zmiany. Nicolay Skarning – prawnik i partner w kancelarii Simonsen Vogt Wiig – zapowiedział, że komunikat instytucji jest wystarczający, by złożyć wielomilionowy pozew wymierzony w norweskie władze. Zgłosiły się do niego pierwsze firmy.