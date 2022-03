Ukraina apeluje o zamknięcie granic dla Rosji i Białorusi. Chodzi o transport przez kraje UE

Ukraina chce powstrzymać dostawę towarów do Rosji, które mogłyby mieć zastosowanie w czasie wojny. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ukraina zaapelowała do Unii Europejskiej o całkowite zablokowanie transportu lądowego i morskiego z Rosją i Białorusią, poinformowało w miniony piątek ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury. To dlatego, że sankcje okazują się nie w pełni skuteczne.

W oświadczeniu na Facebooku resort stwierdza, że „pomimo już obowiązujących środków rosyjskie firmy znajdują obejścia i kontynuują działalność w innych krajach”. Ministerstwo przesłało w związku z tym oficjalny apel do Komisji Europejskiej z propozycjami wzmocnienia presji gospodarczej na Federację Rosyjską i Republikę Białorusi.

Ukraina proponuje, aby KE zabroniła świadczenia usług celnych dla towarów dostarczanych do obu krajów. „Te środki są konieczne, aby powstrzymać dostawy do kraju agresora towarów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych” – napisano.