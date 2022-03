Uchodźcy nie muszą korzystać z państwowego systemu rejestracji. Gminy zapewnią im utrzymanie w Norwegii

zasiłki

– Liczba uchodźców z Ukrainy przyjeżdżających do Norwegii znacznie wzrasta. Możemy stanąć w obliczu napływu, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, by poradzić sobie z tym wyzwaniem.Rząd zapewnia, że ​​osoby, które uciekły z Ukrainy do Norwegii i zamieszkają w kwaterach prywatnych, mogą otrzymywaćna utrzymanie i inne świadczenia – poinformowała 16 marca minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl.Z oferty rządowej pomocy może skorzystać każda gmina. Na samorządach spoczywać będzie obowiązek wypłaty świadczeń i zapewnienia pomocy uchodźcom, którzy nie będą w stanie utrzymać się samodzielnie. Koszty poniesione przez władze lokalne zostaną zrekompensowane z funduszy Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) oraz Urzędu ds. Integracji i Różnorodności (IMDi).