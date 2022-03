Norwegia ułatwi uchodźcom rejestrację o azyl. Będzie to można zrobić także na policji

Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) już rozpoczął pracę nad tworzeniem bazy miejsc, w której schronienie znajdą uciekinierzy z Ukrainy. depositphotos.com/ Ukrinform / tylko do użytku redakcyjnego/

W obliczu możliwego kryzysu uchodźczego norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło ułatwić ubieganie się o azyl osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Od teraz przyjezdni będą mieli możliwość rejestracji również w wybranych komisariatach policji na terenie kraju, a nie tylko w oficjalnym centrum w Råde (Ankomstsenter Råde).

– Przygotujemy Norwegię na kryzys uchodźczy, który może być bardzo duży i wymagający. Dlatego rząd zapewnia teraz, że osoby ubiegające się o azyl mogą zarejestrować się w kilku miejscach w Norwegii. To zmniejszy presję na krajowe centrum w Råde i ułatwi rejestrację Ukraińcom, którzy już przebywają gdzie indziej niż we wschodniej Norwegii – mówi cytowana w komunikacie prasowym minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Emilie Enger Mehl.

Ukraińcy posiadający paszport biometryczny mogą przebywać w Norwegii bez wizy przez 90 dni. Jeśli jednak chcą uzyskać tymczasowy numer personalny (D-nummer) i dostęp do innych usług, wymagana jest rejestracja.

– Tymczasowa ochrona zbiorowa nie stanowi podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Ukraińcy, którzy teraz przyjeżdżają do Norwegii, mogą początkowo uzyskać pozwolenie na pobyt do roku – wyjaśniła wówczas minister Mehl.