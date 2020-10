Uber powraca do Norwegii: taksówkarze boją się nieuczciwej konkurencji

Pełen wachlarz usług Ubera wraca do Oslo po trzyletniej przerwie. fot. materiały prasowe

Platforma Uber, służąca do zamawiania usług transportu samochodowego, powraca do Oslo. Do niedawna Norwegowie mogli zamawiać przez aplikację jedynie luksusową wersję przejazdu. Od poniedziałku, 2 listopada, amerykańskie przedsiębiorstwo umożliwi w stolicy kraju fiordów funkcję UberX oraz Uber Green.

Uber zakończył działalność w Norwegii w październiku 2017 roku. Firma zapłaciła wówczas 5 mln koron norweskich kary za naruszenie ustawy o usługach transportowych. Powrót na rynek umożliwiła reforma prawa dotycząca zasad konkurencji na rynku taksówkarskim. Zmiany dotyczą uprawnień władz lokalnych, dotyczących ustalania górnego limitu licencji w regionie. Według nowych regulacji, administracja utraciła do tego prawo. Łatwiejsze ma być również samo uzyskanie licencji.

Taksówkarze nie chcą przeciwników na rynku Nowej sytuacji na rynku transportowym boją się taksówkarze. Twierdzą, że mogą rywalizować o klienta, ale tylko wtedy, gdy respektowane będą zasady uczciwej konkurencji. – Mamy pewne doświadczenia z przeszłości, które budzą nasze obawy, że obecne prawo nie będzie respektowane. Jesteśmy do tego wszystkiego nastawieni krytycznie. Zasady działalności Ubera różnią się od tych, które towarzyszą norweskiej branży taksówkarskiej – skomentował w rozmowie z E24 Hanne Skåle Thowsen, lider Stowarzyszenia Taksówkarzy.



Kierowcy Ubera wyjadą na ulice Oslo 2 listopada. Korzystający z aplikacją otrzymają możliwość zamówienia tradycyjnych przejazdów (UberX), luksusowych (Uber Lux) oraz Uber Green. Ostatnie z nich będą realizowane przez samochody elektryczne.