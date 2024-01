Trzęsienie ziemi i śnieżny chaos w Vestland. Zachodnia Norwegia zmaga się z naturą

Ma zdjęciu: zima we Floyen, Bergen. zdjęcie poglądowe, fot. Sveter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zachodnią Norwegię nawiedziło trzęsienie ziemi, poinformowali 16 stycznia sejsmolodzy. Miało siłę 3,7 w skali Richtera. Okręg Vestland mierzy się także ze skutkami śnieżycy.

Od wtorkowego poranka do środy w Zachodniej Norwegii może spaść 25-30 centymetrów śniegu, przewidują meteorolodzy. Opadom towarzyszy silny wiatr oraz zawieje. Z powodu trudnej sytuacji pogodowej odnotowano problemy z kursowaniem kolei miejskiej oraz autobusów. Część pojazdów nie może dojechać do wyżej położonych dzielnic Bergen.



Gęsto padający i zalegający śnieg utrudnia także ruch drogowy. W korkach stoją zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy dostawcze. Część zdarzeń wymaga interwencji służb. Nad ranem poinformowano także o zamknięciu lotniska Bergen Flesland. Około 9:00 port rozpoczął pracę ponownie. Władze obiektu zastrzegają, że do ponownego zamknięcia, a także odwołania części lotów może dojść w ciągu najbliższych godzin.