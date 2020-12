Kwarantanna po przekroczeniu granicy: w Polsce weszły w życie nowe obostrzenia

Zgodnie z treścią aktu prawnego, na 10-dniową kwarantannę zostaną skierowane osoby, które przekroczyły polską granicę samolotem, pociągiem, autokarem lub busem, który przystosowany jest do przewozu więcej niż siedmiu osób. Każda osoba wjeżdżająca lub wlatująca do Polski będzie zobowiązana przedstawić organizatorom transportu podstawowe dane osobowe oraz adres zamieszkania. Zostaną one przekazane służbom sanitarnym, które skierują podróżujących na kwarantannę. Przepisy nie obowiązują m.in. osób zaszczepionych na COVID-19 oraz kierowców zawodowych.