Tromsø i Drammen idą w ślady Oslo: lokalne obostrzenia w kolejnych miastach

Miasta w każdej części Norwegii planują wprowadzenie obostrzeń. Regularne pojawianie się lokalnych ognisk infekcji sprawia, że władze samorządowe nie mogą oczekiwać na decyzje Rady Ministrów. Nowe środki ostrożności oraz zalecenia dotkną m.in. mieszkańców Drammen, Tromsø oraz Trondheim.

W 66-tysięcznym Drammen w ostatnich dniach zanotowano wzrost nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Służby sanitarne poinformowały o 38, 28 i 25 infekcjach, które pojawiły się w mieście od 1 do 3 listopada. W związku z tym, władze miasta chcą wprowadzić szereg obostrzeń, które mają powstrzymać dalszy rozrost lokalnych ognisk zachorowań na COVID-19. Przychylili się tym samym do zaleceń FHI oraz władz regionalnych, które zalecają wprowadzenie restrykcji w okolicach Oslo. Miejscy radni proponują, by w Drammen obowiązywał nakaz zakrywania twarzy i nosa w sklepach, restauracjach, instytucjach kultury, oraz obiektach sportowych i rekreacyjnych. Kluby nocne miałyby funkcjonować do 22:00. Mieszkańcom zalecono również, by unikali transportu zbiorowego oraz korzystali z możliwości pracy zdalnej. O wprowadzeniu wymienionych obostrzeń poinformowano na konferencji prasowej zwołanej 3 listopada po południu.