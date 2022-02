„To nie moment, by znosić wszystkie obostrzenia”. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia walkę z pandemią

Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku część państw europejskich postanowiło zliberalizować środki przeciwpandemiczne. Wśród nich znalazły się Norwegia, Dania i Włochy. Działania poszczególnych rządów oraz sytuację epidemiczną 1 lutego ocenili przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

– Jest za wcześnie, by jakikolwiek kraj ogłosił zwycięstwo lub klęskę w walce z pandemią – stwierdził we wtorek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Przyznał też, że w wielu państwach wzrasta liczba zgonów, a szczyt zakażeń wariantem omikron jeszcze nie nadszedł. Zalecił także monitorowania najnowszej mutacji. Nie nakłaniał jednak do zaostrzenia restrykcji. – Niepokoi nas przekonywanie, że mniejsze narażenie na ciężki przebieg choroby i wysoki wskaźnik szczepień sprawiły, że środki są już niepotrzebne. To nieprawda – dodał dyrektor WHO.