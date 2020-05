„To kolejny radosny dzień”: Norwegia odmraża zajęcia sportowe

Kto skorzysta na liberalizacji przepisów?

Nowe regulacje dotyczą dzieci i młodzieży, czyli wszystkich mieszkańców Norwegii poniżej 20 roku życia. – To kolejny radosny dzień i kamień milowy na drodze do kontrolowanego wznowienia sportu w Norwegii. Uważam, że minister kultury i Norweska Federacja Sportowa mają wspólny cel, by jak najszybciej umożliwić dzieciom powrót do zajęć sportowych – przyznała Berit Kjøll, prezes Norweskiej Federacji Sportowej.



W opracowaniu nowych wytycznych kluczową rolę odegra Dyrekcja Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do niej z prośbą o zmianę odpowiednich przepisów. Mają być sformułowane tak, by dzieci mogły uczęszczać na zajęcia, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Nowe wytyczne pojawią się do 1 czerwca.