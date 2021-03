„To jeszcze nie koniec surowych obostrzeń”: Erna Solberg przedstawi regulacje na kolejne tygodnie

Norweski rząd chce powstrzymać postępujący wzrost liczby zakażeń. Politycy zwracają uwagę, że sytuacja epidemiczna robi się coraz trudniejsza przez zmutowane odmiany koronawirusa. Premier Erna Solberg poinformowała, że dziewiątego marca ogłoszone zostaną nowe obostrzenia.

Nadzieja na majową liberalizację obostrzeń

Erna Solberg powtórzyła słowa ministra zdrowia Benta Høie, który przyznał, że obecne restrykcje pozwolą zliberalizować regulacje w maju. – Wkrótce powrócimy do normalnego życia. [...] Nadchodzące dni będą bardzo ważne. Na szali stoi majowe otwarcie kraju. Musimy odpowiedzialnie zachowywać się w okresie wielkanocnym. Postępujmy mądrze i spędźmy ten czas w kraju – podsumowała Erna Solberg. Rządzący powtarzają, że stosowanie się do obowiązujących restrykcji i rozszerzanie programu szczepień pozwoli zliberalizować restrykcje już w maju.



Do ósmego marca norweskie służby poinformowały o 74 942 wykrytych zakażeniach koronawirusem. Od drugiej połowy lutego w Norwegii wzrasta wskaźnik zakażeń. Ma to związek m.in. z zaleceniami testowania jak największej grupy mieszkańców kraju fiordów. Tego typu działania mają zapobiec dalszej transmisji koronawirusa.