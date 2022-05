„To jest żerowanie na wojnie wywołanej przez Putina”. Mateusz Morawiecki w nagłówkach norweskich mediów

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego. Podczas dyskusji odniósł się do zwiększonych dochodów Norwegii z tytułu drożejących cen gazu i ropy naftowej. Prezes Rady Ministrów przyznał, że część środków powinna trafić do Ukrainy.

– Same nadmiarowe zyski, przekraczające średnią roczną z ostatnich lat, z ropy i gazu małego pięciomilionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. My się wszyscy oburzamy na Rosję, i słusznie. Bandycki napad, bandyci, zbrodniarze i tak dalej. Szanowni państwo, młodzi ludzie, coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem – powiedział 21 maja Mateusz Morawiecki. Słowa wypowiedziane przez premiera stały się jednym z głównych tematów poruszanych przez norweskie media. 22 maja wspomniały je największe redakcje w kraju fiordów, m.in. NRK, Nettavisen, Dagbladet, E24 i VG.

„To nie jest normalne”

W sobotę, w trakcie spotkania z młodzieżą, Mateusz Morawiecki stwierdził, że część środków z tytułu sprzedaży norweskiej ropy i gazu powinna trafić do Ukrainy. – Drodzy norwescy przyjaciele! To nie jest normalne, to nie jest sprawiedliwe. To jest również żerowanie, niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje. Na wywołanej przez Putina wojnie – przyznał 21 maja premier.



– Oni się powinni tym błyskawicznie podzielić. Nie mówię, że koniecznie dla Polski. Dla Ukrainy, dla tych, którzy najbardziej ucierpieli na skutek tej wojny. Czyż to nie jest normalne? – powiedział w sobotę premier.