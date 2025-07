Tłumy Norwegów na stacjach paliw w Szwecji. To znany sposób na oszczędzanie

Przy granicy szwedzko-norweskiej ustawiają się długie kolejki samochodów. Coraz więcej Norwegów decyduje się na tankowanie paliwa w Szwecji, gdzie ceny są wyraźnie niższe niż w Norwegii. We wtorek, 22 lipca cena litra benzyny 95-oktanowej wynosiła tam 16,09 NOK, a oleju napędowego 17,59 NOK. Dla porównania, w Norwegii ceny paliw wahały się od 20 do 23 NOK za litr.

Na stacji paliw Nordby w gminie Halden kierowcy czekają nawet do 20 minut, aby zatankować. Wiele osób łączy tankowanie z zakupami. 60-letni Per Uno Hagen przyznał, że regularnie przyjeżdża do Szwecji na paliwo, ponieważ „jest ono dużo tańsze niż w Norwegii”. Z kolei 67-letni Morten Saxrud z Hamar spędził około 15 minut w kolejce i planował napełnić cały zbiornik przed powrotem do Norwegii, czytamy na łamach VG.