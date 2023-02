Norwegia zakaże reklam kierowanych do najmłodszych? W planach wprowadzenie elektronicznego identyfikatora

Norweski Urząd ds. Mediów chce wprowadzić restrykcje dotykające branżę reklamową. Instytucja proponuje wprowadzenie zakazu metod marketingowych ukierunkowanych na dzieci i młodzież. To efekt większej dyskusji dotyczącej prywatności Norwegów w dobie cyfryzacji wszystkich dziedzin codziennego życia.

– Dzieci i młodzież to wrażliwa grupa, którą należy chronić przed niechcianym śledzeniem i kierowaniem do nich reklam – czytamy w komunikacie Urzędu ds. Mediów z 20 lutego. Przedstawiciele instytucji przyznali także, że popierają wprowadzenie zakazu marketingu ukierunkowanego na młodzież. Urzędnicy mają dążyć do stworzenia elektronicznego identyfikatora, na wzór dowodu tożsamości w wersji online.



Dokument miałby być wykorzystywany m.in. do potwierdzenia wieku przy zakładaniu konta w mediach społecznościowych. Urząd ma zaproponować wprowadzenie rozwiązania w skali europejskiej. – Jeśli każdy będzie musiał weryfikować swój wiek podczas tworzenia profilu w mediach społecznościowych, jest bardziej prawdopodobne, że nieletni unikną ukierunkowanego marketingu – przyznała Mari Velsand, dyrektor Norweskiego Urzędu ds. Mediów.