Tęsknią za wiosną i słońcem: mieszkańcy północy walczą z mrozem i śniegiem nawet w maju

Maj rozpoczął się w północnej Norwegii opadami i temperaturami poniżej zera. Różnice pomiędzy regionami są wiosną normą, ale w tym roku są wyjątkowo widoczne, twierdzą meteorolodzy. Zwracają uwagę, że w wielu obszarach kraju występuje większa pokrywa śnieżna niż zazwyczaj.

Jak poinformował Instytut Meteorologiczny, 8 maja do północnej Norwegii powrócą mrozy sięgające -10°C. Możliwe są także opady śniegu. – Z południa nadejdzie niskie ciśnienie, najpierw do Nordland, a w późniejszym okresie do pozostałych regionów. Doprowadzi to do napływu łagodniejszego powietrza, ale wciąż utrzymają się niskie temperatury. Wystąpią też opady. [...] To nie będą typowo wiosenne odczucia – precyzuje na łamach NRK meteorolożka Elin Tronvoll.