Przynieś, wynieś, pozamiataj… robocie! Norweski wynalazek niedługo w sprzedaży?

Roboty humanoidalne są coraz częstszym obiektem prac firm technologicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe, wygenerowane przy pomocy AI)

1X Technologies to norweska firma produkująca humanoidalne roboty. W 2025 roku planuje wprowadzić na rynek egzemplarze dostosowane do potrzeb gospodarstw domowych. Co będą robić maszyny, kogo zastąpią i czy istnieją powody do entuzjazmu?

1 X Technologies dopracowuje model robotów NEO, który już niedługo ma ułatwić klientom wypełnianie obowiązków domowych. Na razie firma wprowadziła do obrotu EVE. Porusza się na kółkach i ma chwytne „dłonie”. Jest w stanie otwierać drzwi, kierować windą czy przenosić pakunki.



Robot EVE z dużą częścią zadań radzi sobie sam, ale w razie potrzeby, przy różnych nieprzewidzianych sytuacjach, sterowanie może łatwo przejąć człowiek. Wyprodukowano 75 egzemplarzy. Wiele z nich znajduje zastosowanie w logistyce, branży lotniczej czy jako automatyczny dozorca. Raczej nie ma go w domach – na to ten model jest nieco za duży i za ciężki, zbyt nieporęczny.



Do gospodarstw domowych niedługo ma jednak zawitać NEO. Przypomina człowieka dużo bardziej niż EVE. Chodzi, biega, umie pokonać schody, a co najważniejsze – będzie można z nim rozmawiać i zlecić mu takie czynności, jak pranie, sprzątanie czy odebranie paczki lub nakarmienie kota pod nieobecność domowników. Robotów NEO planuje się wyprodukować dużo więcej niż EVE.

Obok czy zamiast człowieka? Kolejnym wyzwaniem dla firmy będzie opracowanie robota, który wspomoże produkcję aut. Na ten segment rynku norweskie przedsiębiorstwo chciałoby wejść za dwa, trzy lata. Bernt Øivind Børnich z 1X Technologies pokłada także nadzieję w rozwoju sztucznej inteligencji. Liczy, że podobny rozwó,j co rozkwit AI stanie się także udziałem robotyki, dzięki czemu roboty mogłyby zacząć bez trudu uczyć się nowych rzeczy, a nie tylko mechanicznie powtarzać uprzednio zaplanowane czynności.

Jak informuje portal forskning.no, firma 1X Technologies chce „zbudować roboty przypominające człowieka, które będą mogły pracować ramię w ramię z ludźmi”. Produkcja miałaby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na siłę roboczą.



Źródła: Forskning.no, 1X Technologies