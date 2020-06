Taniej 200 produktów: letnia obniżka w popularnym supermarkecie

Sieć supermarketów Kiwi idzie za ciosem i ogłasza kolejną, tym razem letnią, dużą obniżkę cen 200 artykułów spożywczych, napojów, produktów na grilla czy kosmetyków do opalania. 20 proc. obniżka będzie obowiązywać do 1 sierpnia.

Od 15 czerwca w Kiwi rusza promocja, dzięki której produkty sezonowe, m.in. na grilla, a także artykuły spożywcze, kosmetyki i artykuły higieniczne będzie można kupić z 20 proc. zniżką. Sieć informuje, że sklepy będą miały prawo do wprowadzenia limitów na dane artykuły, a także, że obniżka obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Kiwi obniża ceny m.in. nabiału, ryb, wędlin, napojów, produktów na grilla, np. burgerów wołowych, kiełbasek, sosów, a także kosmetyków, m.in. artykułów do opalania czy past do zębów.

Ma być jak najtaniej

Przedstawiciele Kiwi duże cięcia cen argumentują kryzysem, jaki pandemia koronawirusa spowodowała w Norwegii. - Władze robią, co mogą, by ratować firmy i miejsca pracy. Nasz wkład polega na tym, by sprzedawane jedzenie było jak najtańsze - informuje sieć w komunikacie. I rzeczywiście, najtańsze zakupy w tym tygodniu zrobimy właśnie w Kiwi - za koszyk 35 produktów spożywczych zapłacimy tam 1095 NOK.



Poniżej: najtaniej jest w tym tygodniu w Kiwi i Remie 1000