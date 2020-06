Storting liberalizuje politykę alkoholową: Vinmonopolet będą otwarte dłużej

Do tej pory sklepy Vinmonopolet mogły być otwarte od 8:30 do 15:00. W środę 3 czerwca parlamentarzyści przegłosowali wniosek, który pozwoli wydłużyć pracy lokali do 16:00. Propozycja spotkała się z uznaniem wszystkich norweskich ugrupowań zasiadających w Stortingu. Nie wszyscy politycy są jednak chętni do kolejnych działań, które będą oznaczać liberalizację norweskiej polityki alkoholowej. – Alkohol jest najniebezpieczniejszym narkotykiem dostępnym dla społeczeństwa. Ważne jest, by posiadać kontrolę nad obrotem tego towaru. Właśnie dlatego dokonujemy drobnych korekt w prawie – stwierdził Sveinung Stensland, przedstawiciel partii rządzącej.

„Prawica uważa alkohol za najgorszy narkotyk”

Według Åshild Bruun-Gundersen, przedstawicielki Partii Postępu, krajowa polityka alkoholowa dojrzała do dalszych prac zmierzających do liberalizacji. Skrytykowała również postawę Stenslanda. – Ponieważ prawica uważa alkohol za najgorszy narkotyk dla społeczeństwa, muszę zaznaczyć, że jest on towarem legalnym. Większość osób nie ma z nim szkodliwych kontaktów – stwierdziła Bruun-Gundersen, zajmująca się polityką zdrowotną. – Chciałabym, żeby prawica miała więcej zaufania do jednostki – dodała.



Jak zauważają politycy Partii Postępu, poparli zmianę przepisów w Stortingu, bo stanowi ona mały krok do dalszej liberalizacji polityki alkoholowej w Norwegii. – Mamy nadzieję, że uda nam się zaangażować inne strony do dalszych działań – podsumowała Åshild Bruun-Gundersen.