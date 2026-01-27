Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Taka pogoda to w styczniu rzadkość. Norwegia zagrożona pożarami

Redakcja

27 stycznia 2026 09:01

Kopiuj link
Taka pogoda to w styczniu rzadkość. Norwegia zagrożona pożarami

Tego typu alerty są w środku zimy rzadkością. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Suchy i zimny styczeń zwiększa zagrożenie pożarowe w części południowej Norwegii. Na niekorzyść Norwegii działają także stałe podmuchy wiatru. Służby ostrzegają przed nietypową sytuacją jak na środek zimy.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Ogłoszenia MojaNorwegia


Meteorolodzy odnotowują długotrwały okres zimnej i suchej pogody. Brak opadów utrzymuje się od początku stycznia. W kilku regionach ogłoszono ostrzeżenia przed pożarami traw i wrzosowisk. Ryzyko dotyczy głównie południowej i zachodniej Norwegii. Sytuacja może potrwać jeszcze kilka tygodni.
Czerwony alert w Norwegii. Ostrzeżenie dla największych miast

Sucha zima i brak opadów. To nietypowa sytuacja

Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie przed pożarami w Rogaland. Rozważane jest jego rozszerzenie na Vestland. Synoptycy wskazują na wyjątkowo stabilny układ wysokiego ciśnienia. Opady deszczu i śniegu nie są prognozowane przez kolejne tygodnie. Taka sytuacja występuje zimą bardzo rzadko.

Dane z Bergen pokazują skalę zjawiska. Od początku stycznia spadło tam 82 mm opadów. To mniej niż jedna trzecia wieloletniej normy dla tego miesiąca. W poprzednich latach zimą region doświadczał silnych burz i intensywnych opadów. Tegoroczny styczeń wyraźnie odbiega od wcześniejszych wzorców.
Na zdjęciu: obszar objęty alertem przeciwpożarowym drugiego stopnia.

Na zdjęciu: obszar objęty alertem przeciwpożarowym drugiego stopnia.Il. Varsom.no

Zagrożenie pożarami w Norwegii. Są pierwsze interwencje

Niewielka pokrywa śnieżna w rejonach nizinnych sprzyja wysychaniu roślinności. Stały wiatr dodatkowo zwiększa ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Straż pożarna w Rogaland i Vestland interweniowała już przy kilku mniejszych pożarach. Część z nich była skutkiem niekontrolowanego wypalania traw lub rozpalania ognisk.

W Sandnes w weekend doszło do pożaru na terenie otwartym. Dym był widoczny w dużej części regionu. Strażacy interweniowali także w Sola po utracie kontroli nad ogniskiem. Podobne zdarzenie miało miejsce w Bergen. Służby podkreślają, że brak opadów, a nie sama temperatura, jest głównym czynnikiem ryzyka.
Norwegia rekordowo produkuje i eksportuje prąd. Pomógł ciepły 2025 rok
Instytut Meteorologiczny na bieżąco analizuje rozwój sytuacji. Możliwe jest wydanie kolejnych ostrzeżeń, jeśli sucha pogoda się utrzyma. Służby ratunkowe apelują o szczególną ostrożność mimo zimowej pory. Obecne warunki wymagają większej uwagi niż zwykle.
0
1
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Troll Rental 2 Sklep zielarski Danuta Bauza Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.