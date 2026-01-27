Taka pogoda to w styczniu rzadkość. Norwegia zagrożona pożarami
27 stycznia 2026 09:01
Tego typu alerty są w środku zimy rzadkością. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Sucha zima i brak opadów. To nietypowa sytuacja
Dane z Bergen pokazują skalę zjawiska. Od początku stycznia spadło tam 82 mm opadów. To mniej niż jedna trzecia wieloletniej normy dla tego miesiąca. W poprzednich latach zimą region doświadczał silnych burz i intensywnych opadów. Tegoroczny styczeń wyraźnie odbiega od wcześniejszych wzorców.
Zagrożenie pożarami w Norwegii. Są pierwsze interwencje
W Sandnes w weekend doszło do pożaru na terenie otwartym. Dym był widoczny w dużej części regionu. Strażacy interweniowali także w Sola po utracie kontroli nad ogniskiem. Podobne zdarzenie miało miejsce w Bergen. Służby podkreślają, że brak opadów, a nie sama temperatura, jest głównym czynnikiem ryzyka.
