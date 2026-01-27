Taka pogoda to w styczniu rzadkość. Norwegia zagrożona pożarami

Tego typu alerty są w środku zimy rzadkością. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Suchy i zimny styczeń zwiększa zagrożenie pożarowe w części południowej Norwegii. Na niekorzyść Norwegii działają także stałe podmuchy wiatru. Służby ostrzegają przed nietypową sytuacją jak na środek zimy.

Meteorolodzy odnotowują długotrwały okres zimnej i suchej pogody. Brak opadów utrzymuje się od początku stycznia. W kilku regionach ogłoszono ostrzeżenia przed pożarami traw i wrzosowisk. Ryzyko dotyczy głównie południowej i zachodniej Norwegii. Sytuacja może potrwać jeszcze kilka tygodni.

Sucha zima i brak opadów. To nietypowa sytuacja Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie przed pożarami w Rogaland. Rozważane jest jego rozszerzenie na Vestland. Synoptycy wskazują na wyjątkowo stabilny układ wysokiego ciśnienia. Opady deszczu i śniegu nie są prognozowane przez kolejne tygodnie. Taka sytuacja występuje zimą bardzo rzadko.



Dane z Bergen pokazują skalę zjawiska. Od początku stycznia spadło tam 82 mm opadów. To mniej niż jedna trzecia wieloletniej normy dla tego miesiąca. W poprzednich latach zimą region doświadczał silnych burz i intensywnych opadów. Tegoroczny styczeń wyraźnie odbiega od wcześniejszych wzorców.

Na zdjęciu: obszar objęty alertem przeciwpożarowym drugiego stopnia.Il. Varsom.no

Zagrożenie pożarami w Norwegii. Są pierwsze interwencje Niewielka pokrywa śnieżna w rejonach nizinnych sprzyja wysychaniu roślinności. Stały wiatr dodatkowo zwiększa ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Straż pożarna w Rogaland i Vestland interweniowała już przy kilku mniejszych pożarach. Część z nich była skutkiem niekontrolowanego wypalania traw lub rozpalania ognisk.



W Sandnes w weekend doszło do pożaru na terenie otwartym. Dym był widoczny w dużej części regionu. Strażacy interweniowali także w Sola po utracie kontroli nad ogniskiem. Podobne zdarzenie miało miejsce w Bergen. Służby podkreślają, że brak opadów, a nie sama temperatura, jest głównym czynnikiem ryzyka.

Instytut Meteorologiczny na bieżąco analizuje rozwój sytuacji. Możliwe jest wydanie kolejnych ostrzeżeń, jeśli sucha pogoda się utrzyma. Służby ratunkowe apelują o szczególną ostrożność mimo zimowej pory. Obecne warunki wymagają większej uwagi niż zwykle.