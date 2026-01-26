Czerwony alert w Norwegii. Ostrzeżenie dla największych miast
26 stycznia 2026 10:13
Specjaliści zwracają uwagę, że zwykła maseczka czy szalik nie stanowią odpowiedniego filtra. Adobe Stock / licencja standardowa / TeamDaf
Czerwony alert w największych aglomeracjach
Według systemu monitoringu ostrzeżenie dotyczy zarówno aktualnej sytuacji, jak i krótkoterminowych prognoz. W niektórych miastach wysoki poziom zanieczyszczeń przewidywany jest także na wtorek, 27 stycznia. Informacje są aktualizowane na bieżąco. Instytucje publiczne apelują o śledzenie komunikatów. Alert ma charakter ogólnokrajowy, lecz koncentruje się w dużych miastach.
Poniedziałkowy pomiar stanu jakości powietrza i prognoza na wtorek.Il. Norweska Agencja Ochrony Środowiska
Grupy wrażliwe i zalecane działania dla mieszkańców
Specjaliści rekomendują ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o dużym natężeniu ruchu. Zalecają wybór tras pieszych i rowerowych z dala od głównych dróg. Zwracają uwagę, że szaliki i proste maski nie chronią przed gazami i drobnymi cząstkami. Skuteczną ochronę zapewniają wyłącznie odpowiednie filtry cząstek.
