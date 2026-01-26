Czerwony alert w Norwegii. Ostrzeżenie dla największych miast

Specjaliści zwracają uwagę, że zwykła maseczka czy szalik nie stanowią odpowiedniego filtra. Adobe Stock / licencja standardowa / TeamDaf

W największych miastach Norwegii ogłoszono czerwony alert smogowy. Ostrzeżenie obejmuje Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger.

Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NILU – Norweski Instytut Badań Powietrza wydały czerwone ostrzeżenie przed zanieczyszczeniem powietrza. Informację potwierdziło także Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii. Poziom zanieczyszczeń określono jako bardzo wysoki. Ostrzeżenie obowiązuje od 26 stycznia od wczesnych godzin porannych. Sytuacja dotyczy głównie dużych aglomeracji.

Czerwony alert w największych aglomeracjach Czerwony poziom ostrzegawczy wprowadzono w Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger. Oznacza to bardzo wysokie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. W części lokalizacji prognozy wskazują na utrzymanie się złej jakości powietrza w kolejnych godzinach. Dane pokazują duże różnice lokalne. Jakość powietrza może zmieniać się nawet w obrębie jednej gminy.



Według systemu monitoringu ostrzeżenie dotyczy zarówno aktualnej sytuacji, jak i krótkoterminowych prognoz. W niektórych miastach wysoki poziom zanieczyszczeń przewidywany jest także na wtorek, 27 stycznia. Informacje są aktualizowane na bieżąco. Instytucje publiczne apelują o śledzenie komunikatów. Alert ma charakter ogólnokrajowy, lecz koncentruje się w dużych miastach.

Poniedziałkowy pomiar stanu jakości powietrza i prognoza na wtorek.Il. Norweska Agencja Ochrony Środowiska

Grupy wrażliwe i zalecane działania dla mieszkańców Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii wskazuje na zagrożenia zdrowotne dla całej populacji. Szczególnie narażone są osoby z astmą oraz chorobami układu oddechowego i krążenia. Do grupy podwyższonego ryzyka zaliczane są także dzieci. Ich organizmy są w fazie rozwoju. Dodatkowo oddychają powietrzem bliżej ziemi, gdzie stężenia bywają wyższe. Zaleca się, by w miarę możliwości, osoby z wymienionych grup pozostały dzisiaj i we wtorek w domach.



Specjaliści rekomendują ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o dużym natężeniu ruchu. Zalecają wybór tras pieszych i rowerowych z dala od głównych dróg. Zwracają uwagę, że szaliki i proste maski nie chronią przed gazami i drobnymi cząstkami. Skuteczną ochronę zapewniają wyłącznie odpowiednie filtry cząstek.

Kiepską jakość powietrza wytłumaczył Norweski Instytut Meteorologiczny. Synoptycy tłumaczą, że związana jest z niską temperaturą, suchym powietrzem oraz niemal niewystępującymi podmuchami wiatru. Taka sytuacja może utrzymać się przez kilka ostatnich dni stycznia.