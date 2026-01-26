Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Czerwony alert w Norwegii. Ostrzeżenie dla największych miast

Redakcja

26 stycznia 2026 10:13

Kopiuj link
Czerwony alert w Norwegii. Ostrzeżenie dla największych miast

Specjaliści zwracają uwagę, że zwykła maseczka czy szalik nie stanowią odpowiedniego filtra. Adobe Stock / licencja standardowa / TeamDaf

W największych miastach Norwegii ogłoszono czerwony alert smogowy. Ostrzeżenie obejmuje Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zarejestruj się w Kościele katolickim w Norwegii

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Ogłoszenia MojaNorwegia


Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NILU – Norweski Instytut Badań Powietrza wydały czerwone ostrzeżenie przed zanieczyszczeniem powietrza. Informację potwierdziło także Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii. Poziom zanieczyszczeń określono jako bardzo wysoki. Ostrzeżenie obowiązuje od 26 stycznia od wczesnych godzin porannych. Sytuacja dotyczy głównie dużych aglomeracji.
Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują

Czerwony alert w największych aglomeracjach

Czerwony poziom ostrzegawczy wprowadzono w Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger. Oznacza to bardzo wysokie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. W części lokalizacji prognozy wskazują na utrzymanie się złej jakości powietrza w kolejnych godzinach. Dane pokazują duże różnice lokalne. Jakość powietrza może zmieniać się nawet w obrębie jednej gminy.

Według systemu monitoringu ostrzeżenie dotyczy zarówno aktualnej sytuacji, jak i krótkoterminowych prognoz. W niektórych miastach wysoki poziom zanieczyszczeń przewidywany jest także na wtorek, 27 stycznia. Informacje są aktualizowane na bieżąco. Instytucje publiczne apelują o śledzenie komunikatów. Alert ma charakter ogólnokrajowy, lecz koncentruje się w dużych miastach.
Poniedziałkowy pomiar stanu jakości powietrza i prognoza na wtorek.

Poniedziałkowy pomiar stanu jakości powietrza i prognoza na wtorek.Il. Norweska Agencja Ochrony Środowiska

Grupy wrażliwe i zalecane działania dla mieszkańców

Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii wskazuje na zagrożenia zdrowotne dla całej populacji. Szczególnie narażone są osoby z astmą oraz chorobami układu oddechowego i krążenia. Do grupy podwyższonego ryzyka zaliczane są także dzieci. Ich organizmy są w fazie rozwoju. Dodatkowo oddychają powietrzem bliżej ziemi, gdzie stężenia bywają wyższe. Zaleca się, by w miarę możliwości, osoby z wymienionych grup pozostały dzisiaj i we wtorek w domach.

Specjaliści rekomendują ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o dużym natężeniu ruchu. Zalecają wybór tras pieszych i rowerowych z dala od głównych dróg. Zwracają uwagę, że szaliki i proste maski nie chronią przed gazami i drobnymi cząstkami. Skuteczną ochronę zapewniają wyłącznie odpowiednie filtry cząstek.
Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich
Kiepską jakość powietrza wytłumaczył Norweski Instytut Meteorologiczny. Synoptycy tłumaczą, że związana jest z niską temperaturą, suchym powietrzem oraz niemal niewystępującymi podmuchami wiatru. Taka sytuacja może utrzymać się przez kilka ostatnich dni stycznia.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Sklep zielarski Danuta Bauza Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.