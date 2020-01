Tak mało azylantów w Norwegii nie było od 1997 roku. Teraz przyjmą nową grupę

Oprócz wyjątkowo niskiej liczby azylantów, którzy przebywają w norweskich ośrodkach, zmniejszyła się także liczba nowych osób przybywających do Norwegii. W 2019 roku nad fiordy dotarło 2304 uchodźców – dla porównania jeszcze w 2015 złożono tam ponad 30 tys. wniosków o udzielenie schronienia. – Istnieje kilka czynników wpływających na przyjazd azylantów do Norwegii. Pewne jest, że rygorystyczne i sprawiedliwe zasady, a także najlepsza europejska polityka powrotów, ma znaczenie. Konsekwencją tego jest to, że od 1997 r. nie widzieliśmy niższej liczby mieszkańców ośrodków dla uchodźców – mówi Kallmyr.

Przyjmą dużą grupę

Do norweskich ośrodków trafi jednak w tym roku nowa grupa azylantów – rząd zgodził się bowiem przyjąć łącznie 800 libijskich uchodźców. 200 osób to Libijczycy ewakuowani do Rumunii, natomiast pozostałe 600 zostanie przeniesionych z obozów w Rwandzie.



Jednocześnie Norwegia odmawia jednak przyjęcia uchodźców, którzy próbują dostać się łodziami przez Morze Śródziemne do Europy. Minister sprawiedliwości Jøran Kallmyr wyjaśnił, że decyzja norweskiego rządu wynika przede wszystkich z tego, że Europa nie zapewniła odpowiednich mechanizmów, które pozwoliłyby zapobiec wypływaniu ludzi w morze – chodzi tu m.in. o system weryfikowania uchodźców, który pozwoliłby natychmiast odesłać do Afryki osoby, które nie mogą pozostać w Europie.