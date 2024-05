Tajemnica norweskiego kabla. „Ważne, by nie wykluczać celowego działania Rosjan”

Obserwatorium Morskie Lofoty-Vesterålen (LoVe) to infrastruktura służąca do badań i monitorowania obszaru morskiego. System powstał w 2013 roku, kiedy Instytut Badań Morskich we współpracy z firmą Equinor uruchomił pierwszy węzeł poza Bø.



Kabel może także odbierać dane dot. działalności okrętów wojennych i łodzi podwodnych, które znajdują się na pobliskich wodach. Wiadomo, że śledził działanie nie tylko norweskiej, ale również rosyjskiej floty.