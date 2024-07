Szybki paszport przed wylotem z Polski. Rząd otwiera kolejne stanowiska

W Polsce powstają nowe punkty wydawania paszportów tymczasowych. – Zachęceni sukcesem punktu tymczasowego wydawania paszportów na Lotnisku Chopina w Warszawie zdecydowaliśmy się otworzyć kolejne punkty. W lipcu ruszą trzy – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

1 lipca nowy punkt wydawania paszportów tymczasowych ruszył na lotnisku w Krakowie. W kolejnych dniach lipca planowane jest uruchomienie podobnych w: – Gdańsku (8.07.2024), – Katowicach (17.07.2024). – Wymarzony wyjazd wakacyjny, konieczny wyjazd służbowy czy wyjazd do rodziny nie muszą być odkładane, gdy nasz paszport lub dowód osobisty jest nieważny albo go zapomnieliśmy – skomentował szef MSWiA.

Uzyskanie paszportu tymczasowego możliwe jest w określonych sytuacjach, jeśli: – utracono/zapomniano paszportu/dowodu osobistego, albo został on ukradziony, – posiadany paszport lub dowód utracił ważność, – pasażer dysponuje ważnym biletem lotniczym. Przy złożeniu wniosku należy okazać ważny bilet lotniczy. Na miejscu pracownik punktu sprawdza tożsamość osoby, która ubiega się o taki paszport. Wykonywane jest też zdjęcie niezbędne do wyrobienia dokumentu. Paszport tymczasowy jest ważny tylko przez określony czas (maksymalnie przez 365 dni), w zależności od indywidualnej sytuacji.

Punkt wydawania paszportów tymczasowych z sukcesami funkcjonuje na Lotnisku Chopina w Warszawie. Do 25 czerwca wydano w nim łącznie 17 877 dokumentów. Wszystkie nowe punkty będą funkcjonowały od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30. Natomiast punkt w Warszawie jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00.



Źródło: MSWiA, MojaNorwegia.pl