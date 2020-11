Rząd dostosowuje się do wymogów UE: nowe warunki dla tzw. krajów czerwonych

Dostosowanie wymogów do wymagań unijnych nie będzie dla Norwegów problemem. Fot. Oslo Lufthavn AS / Espen Solli, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Norweska Rada Ministrów zmienia kryteria zalecające wpisanie danego państwa na tzw. czerwoną listę, która nakłada obowiązek odbycia kwarantanny wjazdowej. Rząd podwyższył dotychczasowy wskaźnik zakażeń z 20 na 25 na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni.

Jak informuje minister zdrowia Bent Høie, niewielka zmiana kryteriów dotycząca zwolnienia z kwarantanny wjazdowej będzie miała małe znaczenie dla obecnych działań Norwegii. Działania mają związek z dostosowaniem obostrzeń do rekomendacji Unii Europejskiej. – Ciągle utrzymujemy podział na państwa żółte i czerwone. Sytuacja epidemiczna w Europie jest bardzo poważna, to nie czas na podróżowanie do innych krajów. Wciąż zalecamy mieszkańcom Norwegii, by unikali niepotrzebnych wyjazdów zagranicznych – komentuje Bent Høie.