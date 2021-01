Szwecja zamyka granicę z Norwegią. Boi się zmutowanego wirusa

24 stycznia szwedzki rząd ogłosił zakaz wjazdu do kraju z Norwegii, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa. Postanowienie obowiązuje na razie do 14 lutego i może zostać przedłużone w razie potrzeby, powiedział minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Wyjątki od decyzji rządu dotyczą osób pracujących w Szwecji lub mających pilne potrzeby rodzinne, a także transportu towarowego. Jednocześnie MSZ przywraca do odwołania zalecenia dotyczące niepotrzebnych wyjazdów do Norwegii, jak również przedłuża do połowy lutego zakaz wjazdu do Szwecji z Wielkiej Brytanii i Danii.