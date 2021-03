Szczepionkowe problemy Norwegów: mniejsze dostawy, Unia Europejska zmienia przepisy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował o ograniczeniu ilości szczepionek, które w najbliższych miesiącach trafią do Norwegii. Czarny scenariusz mówi o sześciokrotnym ograniczeniu dostaw od Johnson & Johnson. Norwegów niepokoją także działa instytucji unijnych.

O nowych regulacjach obowiązujących w Unii Europejskiej poinformowała 24 marca Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Gdy nasze państwa stoją w obliczu trzeciej fali pandemii i nie każda firma realizuje swoje kontrakty, Unia Europejska jest jedynym dużym producentem z OECD, który nadal eksportuje szczepionki na dużą skalę do kilkudziesięciu krajów. Drogi powinny przebiegać w obu kierunkach. Dlatego Komisja Europejska wprowadzi zasady wzajemności i proporcjonalności do istniejącego mechanizmu unijnego. [...] Musimy zapewnić terminowe i wystarczające dostawy szczepionek obywatelom UE. Liczy się każdy dzień – skomentowała polityk.

Na podstawie zaostrzonych regulacji organy unijne sprawdzą, czy kraj docelowy ogranicza swój własny eksport szczepionek na mocy prawa lub w inny sposób. Ponadto określony zostanie wskaźnik infekcji państwa importującego. Na liście krajów podlegających kontroli znalazła się m.in. Norwegia. Szefowa MSZ Ine Eriksen Søreide przyznaje, że obecnie dostawy do kraju fiordów nie są zagrożone. – Otrzymałam potwierdzenie od przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, że szczepionki będą normalnie przewożone z UE do Norwegii przez Szwecję – komentuje dla NTB. Regulacje mają uderzać w Wielką Brytanię, która podpisała z UE umowę na zakup 10 mln szczepionek, blokując jednocześnie dostawy preparatów do krajów unijnych.