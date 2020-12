Szczepionka na COVID-19 w Norwegii: te gminy otrzymają dawki jeszcze przed Nowym Rokiem

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) oraz Norweska Agencja Leków poinformowały, że siedem gmin we wschodniej Norwegii otrzyma szczepionki w okresie świąt. Kolejne dawki zostaną wydane 28 grudnia.

Oszustwa „na szczepionkę”

Norweskie Centrum Bezpieczeństwa Informacji (NorSIS) ostrzegło Norwegów przed nowym sposobem oszustwa. Agencja otrzymała informacje ze Stanów Zjednoczonych, że część osób wykorzystuje proces szczepień populacji do oszustw. Oszuści dzwonią lub wysyłają SMS-y i e-maile do potencjalnych ofiar. W treści wiadomości znajdują się propozycje zakupu szczepionki lub szybszego szczepienia. W zamian oczekuje się podania danych osobowych oraz informacji o płatności. Norweska policja nie odnotowała jeszcze tego typu przestępstw w kraju fiordów, jednak spodziewa się, że pierwsze przypadki pojawią się wraz ze spopularyzowaniem szczepień.



W poniedziałek, 21 grudnia, szczepionka firmy Pfizer została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Decyzja umożliwiła rozpoczęcie procesu szczepień populacji w państwach UE i Norwegii. Szóstego stycznia do użytku może zostać dopuszczony medykament produkowany przez Modernę. W kolejnych tygodniach temu samemu procesowi zostanie poddana szczepionka AstraZeneca oraz Johnson & Johnson.