Szczepionek wystarczy dla dorosłych na lato. Będą też wyjątki dla personelu medycznego

17 marca podczas konferencji prasowej przedstawiciele norweskich władz ds. zdrowia – minister zdrowia i opieki Bent Høie, dyrektor ds. zdrowia Bjørn Guldvog i dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stoltenberg – przedstawili najnowsze informacje i postanowienia odnośnie sytuacji epidemicznej w kraju fiordów.

Gdy pojawią się ogniska infekcji lub istnieje duże ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, zarówno władze państwowe, jaki lokalne w gminach same mogą wprowadzić surowe środki, co nastąpiło np. na początku tygodnia w okręgu Viken. – Chcemy w miarę możliwości unikać bardziej rygorystycznych ograniczeń w przypadku niewielkiej liczby infekcji – dodał minister zdrowia.

Teraz, kiedy wiadomo, że zaszczepieni rzadko przenoszą infekcję na innych, personel medyczny, który otrzymał pierwszą dawkę co najmniej trzy tygodnie wcześniej, może zostać zwolniony z kwarantanny, jeśli jest niezbędny w miejscu pracy. stock.adobe.com/licencja standardowa

Mogą chodzić do pracy po szczepionce

W czasie konferencji ogłoszono przede wszystkim ważną zmianę przepisów dla pracowników medycznych, którzy będą mogli ominąć kwarantannę w godzinach pracy po przyjęciu drugiej dawki szczepionki na koronawirusa. Do tej pory osoby te musiały się izolować, mimo że zostały zaszczepione, ponieważ nie było pewności, czy mogą one być nosicielami infekcji, nawet jeśli nie zachorują.



Teraz, kiedy wiadomo, że zaszczepieni rzadko przenoszą infekcję na innych, personel medyczny, który otrzymał pierwszą dawkę co najmniej trzy tygodnie wcześniej, może zostać zwolniony z kwarantanny, jeśli jest niezbędny w miejscu pracy.