Święta bez pogodowych rewelacji: deszcz, miejscami mróz i mało śniegu

W Oslo i okolicy, jak prognozują meteorolodzy, temperatura zacznie spadać od niedzieli 22 grudnia. W małą wigilię będzie ok. 4 stopnie na plusie, w wigilię o ok. 1 stopień mniej. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia będzie słonecznie, choć z zachmurzeniami, prognozowana temperatura tego dnia to ok. 1 stopień Celsjusza. W drugi dzień świąt termometry pokażą zaś 0 stopni Celsjusza.



Zdecydowanie najcieplej będzie na południowym zachodzie w okolicach Bergen, Stavanger, Kristiansand. Tam termometry w weekend pokażą od 6. do 9 stopni na plusie. Mała wigilia to temperatury od 6 do 7 stopni Celsjusza. W wigilię w tym rejonie najcieplej będzie w Stavanger – termometry pokażą tam 7 kresek powyżej zera. W pierwszy i drugi dzień świąt – od 3. do 6 stopni Celsjusza.