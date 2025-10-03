Światowy Raport Ryzyka 2025. Polska i Norwegia w cieniu katastrofy

Na zdjęciu: zniszczenia spowodowane przejściem niżu Hans (2023). statens vegvesen /Silje Drevdal/ materiały prasowe

WorldRiskReport 2025 skupia się na powodzi, jednym z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Autorzy ostrzegają, że zmiany klimatyczne i działalność człowieka zwiększają skalę zagrożeń także w krajach dotąd mniej narażonych. Najnowszy ranking pokazuje różnice w poziomie ryzyka między państwami, w tym między Polską a Norwegią.

Polska zajmuje 84. miejsce w rankingu z wynikiem 4,92 punktu, co plasuje ją w grupie państw o niskim poziomie ryzyka. Choć ekspozycja na ekstremalne zjawiska pogodowe jest stosunkowo ograniczona, raport zwraca uwagę na słabości związane z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych i adaptacją do zmian klimatu. Wskazano również, że coraz częstsze intensywne opady i lokalne podtopienia mogą w przyszłości zwiększać zagrożenie.

Norwegia wypadła lepiej od Polski Norwegia zajmuje 123. miejsce z wynikiem 2,95 punktu, co oznacza bardzo niski poziom ryzyka katastrof naturalnych. Kraj ten wyróżnia się silnymi zdolnościami adaptacyjnymi i infrastrukturą odporną na zagrożenia, co pozwala skutecznie ograniczać potencjalne skutki klęsk żywiołowych. W porównaniu z Polską, Norwegia posiada lepiej rozwinięte systemy zarządzania kryzysowego i większy potencjał ekonomiczny, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Światowy Raport Ryzyka 2025.Materiały prasowe Bündnis Entwicklung Hilft

Powódź: problem nie tylko w Polsce Raport został przygotowany przez organizację Bündnis Entwicklung Hilft we współpracy z Instytutem Prawa Międzynarodowego Pokoju i Konfliktów Zbrojnych (IFHV) Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Autorzy podkreślają, że celem publikacji jest nie tylko klasyfikacja państw według poziomu ryzyka, lecz także wskazanie rozwiązań wspierających zapobieganie katastrofom i wzmacnianie odporności społecznej.



Powodzie, które między 2000 a 2019 rokiem dotknęły ponad 1,6 mld ludzi i spowodowały straty gospodarcze przekraczające 650 mld dolarów amerykańskich, znalazły się w centrum tegorocznej analizy.

Zagrożenie powodziowe w 2025 roku.Materiały prasowe Bündnis Entwicklung Hilft

W globalnym ujęciu raport podkreśla, że największe ryzyko występuje w Azji i obu Amerykach, a Afryka pozostaje kontynentem najbardziej narażonym ze względu na wysoki poziom podatności społecznej. Najbardziej zagrożonym krajem pozostają Filipiny, a następnie Indie i Indonezja. Z kolei najbezpieczniejsze państwa w tegorocznym ujęciu to Monako, Andora i San Marino.