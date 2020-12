Świąteczne obostrzenia w Bergen: władze miasta zalecają testy przed wyjazdem z domu

Bergen posiada drugą najwyższą liczbę zakażeń w Norwegii. Fot. Nina Aldin Thune, https://commons.wikimedia.org/ (CC BY-SA 2.5)

Władze Bergen apelują do mieszkańców, by na 72 godziny przed wyjazdem do innego miejsca w Norwegii na Boże Narodzenie wykonali test na obecność koronawirusa. Zalecenie jest sprzeczne ze słowami wypowiedzianymi przez członków rządu którzy uważają, że negatywne wyniki diagnozy mogą skłonić ludzi do większej swobody i obchodzenia krajowych restrykcji.

Jeszcze w listopadzie premier Erna Solberg zalecała mieszkańcom kraju fiordów przeprowadzenie testów na koronawirusa trzy dni przed wyjazdem na święta. Z zaleceń wycofała się na początku grudnia. Minister zdrowia Bent Høie argumentował wówczas, że negatywne wyniki mogą dać Norwegom złudne poczucie bezpieczeństwa. – Zgadzamy się z tym, że negatywny wynik testu może doprowadzić do niepotrzebnej swobody. Popieramy też zalecenie rządu, by do minimum ograniczyć kontakty z innymi w okresie świąt. Jednocześnie ważne jest dla nas, by zdiagnozować jak najwięcej przypadków zachorowania na COVID-19 i ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa – skomentowała na łamach Dagbladet Beate Husa, odpowiadająca za służbę zdrowia w Bergen.

W Bergen od siódmego do dwudziestego grudnia obowiązuje szereg lokalnych obostrzeń: Zezwala się na prywatne imprezy z udziałem dziesięciu osób, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie odległości jednego metra między uczestnikami. Władze przypominają, że zastosowanie mają również przepisy mówiące o maksymalnie pięciu gościach w okresie świątecznym. Imprezy publiczne mogą odbywać się z udziałem 20 osób. Limit zwiększa się do 50, jeśli organizator może zapewnić miejsca siedzące z odpowiednim odstępem między uczestnikami.

W gminie należy używać maseczek w miejscach publicznych i środkach komunikacji, jeśli niemożliwe jest zachowanie zasady metra odstępu.

Lokale sprzedające alkohol muszą zostać zamknięte o 23:00.

Zakazane są zajęcia sportowe i kulturalne dla osób powyżej 20 roku życia.

Podstawa prawna Testy na koronawirusa w Bergen są bezpłatne. Władze miasta apelują, by diagnozie poddały się wszystkie osoby, które mają objawy infekcji dróg oddechowych, miały kontakt z osobą zarażoną lub przebywały w miejscu, gdzie współczynnik zachorowań na COVID-19 jest wysoki. W gminie funkcjonuje specjalna infolinia, na której można uzyskać niezbędne informacje: (0047) 55 56 77 00. Punkty poboru próbek oraz szczegółowe informacje dotyczące przygotowań do testu można znaleźć na portalu miejskim Bergen . Informacje o pozytywnym wyniku przyjdą do nas po 1-2 dniach. Jeśli test przeszliśmy negatywnie, czas oczekiwania może wydłużyć się do trzech dni.W Bergen od siódmego do dwudziestego grudnia obowiązuje szereg lokalnych obostrzeń:

Bergeńskie restrykcje skuteczne w walce z COVID-19 Zarówno w trakcie pierwszej, jak i drugiej fali koronawirusa, władze Bergen musiały zmagać się z lokalnymi ogniskami infekcji. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych od zaleceń rządowych środków, okazało się skuteczne. Do 9 grudnia w mieście odnotowano 3612 przypadków zakażenia koronawirusem. Gmina okazała się, zaraz za Oslo, najbardziej narażoną za pandemię miejscowością w Norwegii. Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), w pierwszym tygodniu grudnia w większości norweskich gmin nastąpił spadek ogólnej liczby zainfekowanych. Zaliczają się do nich m.in. Oslo oraz Bergen.



Do 10 grudnia służby sanitarne odnotowały 39 162 przypadków zakażeń w Norwegii. 1823 spośród nich wymagały hospitalizacji, a 351 opieki na oddziałach intensywnej terapii.