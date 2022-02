Świadkowie Jehowy na cenzurowanym. Utrata państwowej dotacji to początek problemów

Liczbę Świadków Jehowy na całym świecie szacuje się na 8,6 mln członków zboru. /zdjęcie poglądowe, fot. Steelman via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny sprawdzi, czy zbór Świadków Jehowy może funkcjonować jako zarejestrowana wspólnota religijna w Norwegii. Wcześniej rządowy administrator Oslo i Viken (Statsforvalteren) odmówił organizacji przyznania państwowej dotacji za 2021 rok. Jako przyczynę wskazał naruszenie prawa wspólnot religijnych.

Niezgodne z regulacjami państwowymi okazały się praktyka wydalania oraz wykluczania członków ze zboru. – Po otrzymaniu zgłoszeń od byłych członków wspólnoty, Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny zwróciło się do administratora Oslo i Viken o przyjrzenie się działalności Świadków Jehowy. Po przejrzeniu dokumentów i analizie informacji, wykryto kilka naruszeń ustawy o wspólnotach religijnych – informowali w styczniu przedstawiciele resortu na łamach Vårt Land.



Jak wykazało dochodzenie administratora okręgowego, Świadkowie Jehowy odmawiali prawa do kontaktu z osobami wykluczonymi ze wspólnoty. Naruszyli tym samym przepisy ustawy o wspólnotach wyznaniowych wskazujące, że każda osoba ma możliwość wstąpienia, jak i wystąpienia z organizacji religijnej. Praktyką dotknięte były również dzieci. Uznano, że narusza to obowiązujące prawo i naraża nieletnich na izolowanie od społeczeństwa.