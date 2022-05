Susza trwa już sześć miesięcy: południowe regiony z coraz większymi problemami

Wysokie temperatury i niski wskaźnik opadów doprowadziły do pogłębiającej się suszy w południowej Norwegii. Na przełomie kwietnia i maja w rzekach oraz jeziorach obserwowano bardzo niski poziom wód. Sytuacja stanowi wyzwanie dla zlokalizowanych w tej części kraju hydroelektrowni.

– Jeśli w najbliższym czasie nie wystąpią duże opady, istnieje niebezpieczeństwo dalszego spadku poziomu wód gruntowych. Może to doprowadzić do wysuszenia studni. Zimna pogoda i niewielkie opady mogą również wpłynąć na braki w dostawach wody do m.in. przedsiębiorstw energetycznych i rolniczych – tłumaczy skutki pogody Hervé Colleuille, hydrolog Urzędu ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE). Instytucja ostrzega również przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty obowiązują we wschodnich i południowych regionach kraju.