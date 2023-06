Piękna plaża na Lofotach na sprzedaż. Cena wywoławcza? 9 500 000 koron

W popularnym norweskim serwisie ogłoszeniowym właśnie pojawiła się nowa oferta - na sprzedaż wystawiono działkę, w skład której wchodzi malownicza plaża Rambergstranda we Flakstad. Taka lokalizacja jednak słono kosztuje - cena wywoławcza wynosi 9,5 mln NOK.

Wolnoć Tomku w swoim domku? Nie do końca

Przyszły właściciel musi jednak mieć na uwadze, że choć działka, a więc i plaża, formalnie będzie należeć do niego, to zgodnie z zasadami allemansretten, nie będzie można odgrodzić terenu, a na samej plaży niczego zbudować. Każdy więc będzie mógł mieć dostęp do tego obszaru.



Allemannsretten to prawo, które gwarantuje, że każdy może spędzać czas na łonie natury, ale też swobodnie nocować na terenach zielonych, pod warunkiem, że nie przeszkadza się okolicznym mieszkańcom, nie niszczy lasu i nie krzywdzi zwierząt.