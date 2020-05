Sukces firmy z Bergen: norweski lek wybrany do testu środków, które zwalczają koronawirusa

Bemcentinib, eksperymentalny lek opracowany przez norweską firmę BerGenBio, został wybrany do specjalnych testów środków, które mogą zwalczyć koronawirusa. Preparat zostanie przebadany przez naukowców z Wielkiej Brytanii.

Bemcentinib został zakwalifikowany do programu ACCORD (Przyspieszona platforma rozwojowo-badawcza COVID-19). Naukowcy sprawdzą, czy lek zwalcza chorobę we wczesnym stadium infekcji. – COVID-19 jest chorobą wynikającą z zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i odpowiada za obecną pandemię. Dane przedkliniczne sugerują, że bemcentinib może być przydatny w leczeniu wczesnego stadium zakażenia – informuje BerGenBio.

Lek przeciwnowotworowy testowany przez 120 pacjentów

Dotychczas bemcentinib przechodził testy kliniczne w obszarze leczenia nowotworów. Badacze zdecydowali się na niego, ponieważ wykazywał działania przeciwwirusowe. Po jego zastosowaniu wyraźnemu wzmocnieniu ulega układ odpornościowy. – Zostało to wykazane, między innymi, w przedklinicznych badaniach przeciwko wirusom takim jak Ebola i Zika, a obecne dane pozwalają dołączyć do tego koronawirusa – czytamy w komunikacie prasowym firmy.



Brytyjskie testy zostaną sfinansowane przez tamtejszy Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz fundusze poświęcone badaniom i innowacjom. Weźmie w nich udział 120 pacjentów. 60 z nich, cierpiących na COVID-19, otrzyma bemcentinib. Pozostali będą stanowić grupę kontrolną, która zostanie poddana tradycyjnemu leczeniu. Jeśli badania zakończą się pozytywnie, lek trafi do trzeciej fazy projektu, która polega na komercjalizacji preparatu. Wtedy też skorzystać z niego będą mogły służby medyczne innych państw.