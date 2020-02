Styczeń 2020 jednym z najbardziej deszczowych w historii. W Norwegii padły nowe rekordy opadów

To zdecydowanie nie jest typowa zima, do której przywykli mieszkańcy kraju fiordów – wszystko wskazuje jednak na to, że łagodne temperatury i obfite opady deszczu mogą stać się tam nową normą.

Tegoroczny styczeń z pewnością należał do najbardziej deszczowych początków roku w historii Norwegii. Łącznie do 29 stycznia w całym kraju udało się pobić bowiem aż 23 rekordy opadów – tytuł najbardziej mokrego miejsca w Norwegii uzyskała miejscowość Liafoss w północnej części Trønderlag, gdzie suma opadów wyniosła aż 592,7 mm.

En uvanlig januar går mot slutten, og mange rekorder på både temperatur og nedbør står for fall. Disse månedsrekorder for nedbør i #Nordland , #Trøndelag , #Vestland og én i #Innlandet fylke er allerede passert ️ pic.twitter.com/YrG2aKf9b7

To może być nowy standard

Tegoroczna styczniowa pogoda udowodniła też przewidywania meteorologów, którzy już na początku miesiąca ostrzegali, że mieszkańcy kraju fiordów nie mają na razie co liczyć na nadejście mroźnej zimy – co więcej, większość specjalistów zgodnie potwierdza, że taka pogoda może być nowym zimowym standardem, do którego należy zacząć się przyzwyczajać. Wszystkiemu winne są zmiany klimatu oraz globalne ocieplenie, które wpływa na znaczne wydłużenie się okresu jesiennego. Jednocześnie w tym czasie spada też dużo więcej deszczu, który coraz częściej prowadzi do lokalnych podtopień i osuwisk.