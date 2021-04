Środki kontroli emisji koronawirusa w Polsce utrzymane. Zła wiadomość dla majówkowiczów

Rządową decyzje o przedłużeniu lockdownu przekazał mediom minister zdrowia Adam Niedzielski. stock.adobe.com/ fot. Kristina Blokhin/ tylko do użytku redakcyjnego

14 kwietnia podczas przedpołudniowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał postanowienia rządowe odnośnie obowiązujących w Polsce obostrzeń. Chociaż według statystyk wskaźnik zakażeń covid-19 ustabilizował się w granicy ok. 20 tys. nowych przypadków dziennie, liczba zajętych łóżek szpitalnych, używanych respiratorów i hospitalizowanych pacjentów w niektórych regionach kraju nie pozwala na razie na poluzowanie obostrzeń. Wyjątki dotyczą jedynie dzieci i młodzieży.

Wszystkie dotychczas obowiązujące środki kontroli emisji koronawirusa zostają zatem przedłużone o kolejny tydzień, do 25 kwietnia. Oznacza to, że salony fryzjerskie i kosmetyczne, teatry, kina, muzea i galerie sztuki, obiekty sportowe i rekreacyjne jak siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria, a także wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2, jak również centra i galerie handlowe pozostaną zamknięte.

Wyjątki stanowią zlokalizowane w nich sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe czy też księgarnie. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują z kolei limity osób: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2 i 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2. W miejscach kultu religijnego natomiast na 1 osobę musi przypadać 20 m2.

Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Czytaj więcej https://t.co/UpGzTpnlct pic.twitter.com/mOJtR0gaew

Również od 19 kwietnia rząd dopuszcza możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Można będzie też uprawiać sport w obiektach na świeżym powietrzu. Limit do 25 osób.

Pokrzyżowane plany na majówkę

Chociaż pozostałe restrykcje polskie władze przedłużyły asekuracyjnie o tydzień, ponieważ wkrótce sytuacja epidemiczna może pozwolić na poluzowanie części z nich, nie mogą na to liczyć podróżni i właściciele hoteli i obiektów noclegowych. Pozostaną one bowiem zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątki stanowią hotele robotnicze i noclegi na potrzeby podróży służbowych (np. pracowników służby zdrowia, kierowców ciężarówek czy żołnierzy).