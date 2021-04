Lockdown w Polsce wydłużony. „Sprawdzamy, czy obecny trend się utrzyma”

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 7 kwietnia poinformował, że Rada Ministrów postanowiła przedłużyć obowiązujące w Polsce restrykcje. Rząd chce sprawdzić, czy obecny trend spadku liczby zachorowań utrzyma się. Nie wiadomo, w jaki sposób Polacy spędzą weekend majowy.

Szef resortu zdrowia przyznał, że pierwsze poważne decyzje mogą być podejmowane około tygodnia po Wielkanocy. – Patrzymy na to, czy trend zmniejszonej liczby zachorowań będzie kontynuowany. Mamy perspektywę przyspieszenia szczepień i coraz większą liczbę ozdrowieńców. Przyspieszenie szczepień będzie angażowało samorządy i mam nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy stanie się on realną przeszkodą dla rozwoju pandemii – skomentował Adam Niedzielski. Przekazał też najważniejszą informację – rząd postanowił przedłużyć restrykcje co najmniej do 18 kwietnia.