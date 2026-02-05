Spadek eksportu norweskich ryb. Rośnie rola Europy i Azji
05 lutego 2026 12:44
Załamanie eksportu do USA
W styczniu eksport do USA był niższy o 37 proc. rok do roku. Wpłynęło na to wygaśnięcie części kontraktów oraz trudności w negocjowaniu nowych umów. Znaczenie miała także 15-proc. taryfa celna. Dodatkowym czynnikiem był słaby kurs dolara.
Drogi dorsz i presja cenowa na łososia
Odwrotna sytuacja dotyczy dorsza. Eksport świeżego dorsza osiągnął 316 mln NOK, co oznacza wzrost o 20 proc. Wysokie ceny są efektem niskich kwot połowowych. Zyskują rybacy, natomiast przetwórstwo i odbiorcy ponoszą wyższe koszty.
