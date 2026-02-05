Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Spadek eksportu norweskich ryb. Rośnie rola Europy i Azji

Redakcja

05 lutego 2026 12:44

Kopiuj link
Spadek eksportu norweskich ryb. Rośnie rola Europy i Azji

Firmy przygotowują się na okres dostosowań rynkowych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Styczniowe dane pokazują wyraźny spadek eksportu norweskich ryb i owoców morza. Największy spadek dotyczył rynku amerykańskiego.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia faktur, timelist i ofert w Norwegii

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Ogłoszenia MojaNorwegia


Norwegia opublikowała styczniowe statystyki dotyczące eksportu owoców morza. Wartość sprzedaży zagranicznej była niższa niż rok wcześniej. Spadek dotyczy przede wszystkim USA. Jednocześnie rośnie znaczenie innych rynków zbytu. Dane pochodzą z Norweskiej Rady ds. Owoców Morza.
Szokujące ustalenia norweskich urzędników. Dorsze pływały wśród gnijących ryb

Załamanie eksportu do USA

Eksport norweskich ryb i owoców morza w styczniu osiągnął wartość 14,8 mld NOK. To o 416 mln NOK mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek o 3 proc. Największy wpływ miał rynek amerykański.

W styczniu eksport do USA był niższy o 37 proc. rok do roku. Wpłynęło na to wygaśnięcie części kontraktów oraz trudności w negocjowaniu nowych umów. Znaczenie miała także 15-proc. taryfa celna. Dodatkowym czynnikiem był słaby kurs dolara.
Rok wcześniej USA były największym rynkiem zbytu.

Rok wcześniej USA były największym rynkiem zbytu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Drogi dorsz i presja cenowa na łososia

Największym produktem eksportowym pozostaje łosoś. W styczniu wyeksportowano 112 092 tony o wartości 10,4 mld NOK. Eksport pstrąga wyniósł 5 942 tony i 560 mln NOK. Wartość sprzedaży spadła o 18 proc.

Odwrotna sytuacja dotyczy dorsza. Eksport świeżego dorsza osiągnął 316 mln NOK, co oznacza wzrost o 20 proc. Wysokie ceny są efektem niskich kwot połowowych. Zyskują rybacy, natomiast przetwórstwo i odbiorcy ponoszą wyższe koszty.
Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły
Równolegle rośnie eksport do innych krajów. Wartość sprzedaży do Polski zwiększyła się o 55 proc., a do Chin o 8 proc. Rynki te kupują głównie całe ryby, nie filety. Produkcja łososia pozostaje wysoka, co wywiera presję na ceny. Branża przygotowuje się na trudny rok i zmianę kierunków eksportu.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Troll Rental 2 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Masaż Sklep zielarski Danuta Bauza ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.