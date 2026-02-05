Spadek eksportu norweskich ryb. Rośnie rola Europy i Azji

Firmy przygotowują się na okres dostosowań rynkowych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Styczniowe dane pokazują wyraźny spadek eksportu norweskich ryb i owoców morza. Największy spadek dotyczył rynku amerykańskiego.

Norwegia opublikowała styczniowe statystyki dotyczące eksportu owoców morza. Wartość sprzedaży zagranicznej była niższa niż rok wcześniej. Spadek dotyczy przede wszystkim USA. Jednocześnie rośnie znaczenie innych rynków zbytu. Dane pochodzą z Norweskiej Rady ds. Owoców Morza.

Załamanie eksportu do USA Eksport norweskich ryb i owoców morza w styczniu osiągnął wartość 14,8 mld NOK. To o 416 mln NOK mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek o 3 proc. Największy wpływ miał rynek amerykański.



W styczniu eksport do USA był niższy o 37 proc. rok do roku. Wpłynęło na to wygaśnięcie części kontraktów oraz trudności w negocjowaniu nowych umów. Znaczenie miała także 15-proc. taryfa celna. Dodatkowym czynnikiem był słaby kurs dolara.

Rok wcześniej USA były największym rynkiem zbytu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Drogi dorsz i presja cenowa na łososia Największym produktem eksportowym pozostaje łosoś. W styczniu wyeksportowano 112 092 tony o wartości 10,4 mld NOK. Eksport pstrąga wyniósł 5 942 tony i 560 mln NOK. Wartość sprzedaży spadła o 18 proc.



Odwrotna sytuacja dotyczy dorsza. Eksport świeżego dorsza osiągnął 316 mln NOK, co oznacza wzrost o 20 proc. Wysokie ceny są efektem niskich kwot połowowych. Zyskują rybacy, natomiast przetwórstwo i odbiorcy ponoszą wyższe koszty.

Równolegle rośnie eksport do innych krajów. Wartość sprzedaży do Polski zwiększyła się o 55 proc., a do Chin o 8 proc. Rynki te kupują głównie całe ryby, nie filety. Produkcja łososia pozostaje wysoka, co wywiera presję na ceny. Branża przygotowuje się na trudny rok i zmianę kierunków eksportu.