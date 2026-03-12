Śnieg topnieje szybciej niż zwykle. Nietypowy marzec zmienia sytuację przed Wielkanocą
Rekordowo ciepły początek marca
Jeszcze wyraźniej widać to w północnej części kraju. W Tromsø okres od 1 do 9 marca jest najcieplejszym początkiem miesiąca w historii pomiarów prowadzonych od 1920 roku. Średnia temperatura była o 4,5 stopnia wyższa od normy. Na Svalbardzie odchylenie wynosi aż 8,9 stopnia powyżej normy. W Møre og Romsdal, w miejscowości Valldal, odnotowano 15,6 stopnia.
Deszcz, wiatr i mniej śniegu
Temperatury powyżej zera pojawią się w wielu miejscach na północy kraju. W Nordland w ciągu dnia spodziewane są dodatnie wartości. W Troms i Finnmark minusowe temperatury mogą pojawiać się głównie nocą. Warunki narciarskie będą możliwe przede wszystkim w górach. Według meteorologów śniegu trzeba będzie szukać powyżej 600–800 metrów nad poziomem morza.
