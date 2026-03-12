Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Śnieg topnieje szybciej niż zwykle. Nietypowy marzec zmienia sytuację przed Wielkanocą

Redakcja

12 marca 2026 09:02

Kopiuj link
1
Śnieg topnieje szybciej niż zwykle. Nietypowy marzec zmienia sytuację przed Wielkanocą

Ostateczny charakter pogody w okresie wielkanocnym będzie zależał od kolejnych tygodni. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Marzec 2026 przyniósł w Norwegii wyjątkowo łagodną pogodę. W wielu regionach temperatury znacznie przekraczają normy wieloletnie. W Tromsø odnotowano najcieplejszy początek marca w historii pomiarów. Meteorolodzy wskazują, że taka sytuacja może zagrozić warunkom śniegowym przed zbliżającą się Wielkanocą.

Po zimnym początku roku pogoda w Norwegii gwałtownie się zmieniła. W styczniu i lutym dominowały chłodne masy powietrza ze wschodu. Na początku marca nad kraj napłynęło jednak ciepłe powietrze z południowego zachodu. Temperatury wzrosły w całej Norwegii. Najbardziej widać to na zachodzie i północy kraju.
Norwescy naukowcy z przełomowym odkryciem. Zagadka ma tysiące lat

Rekordowo ciepły początek marca

Meteorologiczny Instytut Norwegii monitoruje przebieg miesiąca w pięciu punktach pomiarowych. Są to Bergen, Oslo, Værnes, Tromsø oraz Svalbard. Dane pokazują wyraźne dodatnie odchylenia od normy temperatur. W Bergen początek marca jest czwartym najcieplejszym od rozpoczęcia pomiarów w 1957 roku. Temperatura była tam średnio o 3,5 stopnia wyższa od normy.

Jeszcze wyraźniej widać to w północnej części kraju. W Tromsø okres od 1 do 9 marca jest najcieplejszym początkiem miesiąca w historii pomiarów prowadzonych od 1920 roku. Średnia temperatura była o 4,5 stopnia wyższa od normy. Na Svalbardzie odchylenie wynosi aż 8,9 stopnia powyżej normy. W Møre og Romsdal, w miejscowości Valldal, odnotowano 15,6 stopnia.
Ciepły marzec może wpłynąć na wcześniejsze rozpoczęcie sezonu turystycznego.

Ciepły marzec może wpłynąć na wcześniejsze rozpoczęcie sezonu turystycznego.Fot. fotolia.com

Deszcz, wiatr i mniej śniegu

Meteorolodzy prognozują, że łagodna pogoda utrzyma się w kolejnych dniach. Na zachodzie kraju spodziewane są intensywne opady deszczu i silny wiatr. W rejonie Kvamskogen do 15 marca może spaść nawet 150 mm opadów. W wielu regionach pojawi się także silny wiatr z południa. Na wybrzeżu możliwe są okresy sztormu.

Temperatury powyżej zera pojawią się w wielu miejscach na północy kraju. W Nordland w ciągu dnia spodziewane są dodatnie wartości. W Troms i Finnmark minusowe temperatury mogą pojawiać się głównie nocą. Warunki narciarskie będą możliwe przede wszystkim w górach. Według meteorologów śniegu trzeba będzie szukać powyżej 600–800 metrów nad poziomem morza.
Wiosna przesuwa się w kalendarzu. Meteorolodzy pokazują, jak bardzo zmieniła się zima w Norwegii
Do Wielkanocy pozostały trzy tygodnie, a pokrywa śnieżna w wielu regionach jest mniejsza niż zwykle. Połączenie niewielkiej ilości śniegu i wysokich temperatur zwiększa ryzyko dalszego topnienia. Oznacza to, że tradycyjne wyjazdy narciarskie mogą być możliwe głównie w wyższych partiach gór. W wielu miejscach kraju pierwsze oznaki wiosny są już jednak wyraźnie widoczne.
0
0
0
1
0
Wakacje w Europie? Nie zapomnij o EKUZ!
Wnioskuj o EKUZ - bezpłatne leczenie w całej UE
reklama
reklama

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy Stillas utleie As Masaż Polski sklep Baza Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Bob
6 godzin temu
A ja z innej beczki, choc tez sezonowo, ale nie o sniegu i wietrze ale o lekarzach i inzynierach. Otoz jeden prawowierny poczatkujacy lekarz w Norwegii grozi w mediach spolecznosciowych innym nieprawowiernym ziomkom cala masa komplikacji zyciowych. W oslo z kolei 3 prawowiernych braci zrobilo duze kabum pod ambasadom USA. Trzech ichbylo, trzlech z fasonem, a ze sami potrafili kabum skonstruowac to mozna chyba z tego wnioskowac ze inzynierowie. No to pierwsze koty za ploty, obawiam sie ze mozemy oglosic sezon za otwarty. Wladze wyrazaja zaniepokojenie tymi marginalnymi nie powiazanymi incydentami. No i byla by ta reakcja wladz smieszna gdyby nie to ze sytuacja robi sie zupelnie niewesola.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.