Śmieci mniej, marnowania więcej. Drastyczne wyniki nad fiordami

Problem marnowania żywności i wyrzucania produktów nadających się do użytku wciąż wzrasta. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Ilość śmieci w Norwegii jest najmniejsza od 2009 roku, poinformowali badacze Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Mieszkańcy kraju fiordów nie mają jednak powodów do zadowolenia. Do śmietników trafia coraz więcej żywności oraz produktów wciąż nadających się do użycia.

– 75 proc. przedmiotów użytkowych ląduje w pojemnikach na śmieci – czytamy w materiale NRK. Redakcja polega na danych Ivar, firmy która od 25 lat zajmuje się recyklingiem odpadów. Kierownik ds. recyklingu Tord Tjelflaat przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że do koszy na śmieci trafiają m.in. lalki, pluszowe misie, rowery, które nadal mogą służyć najmłodszym. Przywołał także sytuację, podczas której znalazł wśród odpadów nieotwarte opakowanie papieru toaletowego. – Nawet mi nie mówcie, że nie nadaje się on do użytku – zaznaczył w rozmowie z NRK.



Nad fiordami zadowalające są jednak trendy dotyczące ilości śmieci. W 2023 roku każdy z mieszkańców wyrzucił 375 kg odpadów. To o trzy proc. mniej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik od 2009 roku. Łącznie na wysypiska i do centrów recyklingu trafiło w 2023 roku 2,08 mln ton odpadów z gospodarstw domowych.

Ogólna ilość śmieci w Norwegii na przestrzeni lat.Il. SSB

W Norwegii marnują żywność na potęgę Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, choć ogólna ilość odpadów maleje, to wciąż rosnącym problemem jest marnowanie żywności. W latach 2022-2023 odsetek wyrzucanych artykułów spożywczyć wzrósł o osiem proc., czyli 16 tys. ton. Tylko w 2023 roku ilość zmarnowanej żywności sięgnęła 200 tys. ton. – Pracujemy nad tym, aby do 2030 roku ograniczyć marnowanie żywności o 50 proc. – skomentowała sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Kjersti Bjørnstad.

Problem marnowania żywności jest tak duży, że rządzący postanowili powołać Komitet ds. Odpadów Spożywczyć. Specjalna komisja przygotowała raport zawierający 35 zaleceń, które należy wdrożyć, by ograniczyć wyrzucanie artykułów spożywczych.



Źródła: SSB, NRK, MojaNorwegia.pl