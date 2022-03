Służby ujawniają: za atak hakerski na Uniwersytet w Tromsø odpowiadają Rosjanie

Norweskie służby bezpieczeństwa (PST) zakończyły dochodzenie w sprawie ataku cybernetycznego na Uniwersytet w Tromsø. Za operację hakerską odpowiadają Rosjanie, informują funkcjonariusze. Incydent zakwalifikowano jako próbę szpiegostwa wymierzoną w Norwegię.

– W oparciu o metody i techniki działania, które odkryliśmy, oraz sposób, w jaki naruszono konta mailowe, możemy stwierdzić, że nastąpiła co najmniej próba szpiegostwa – skomentował 28 lutego Per Niklas Hafsmoe (PST) na łamach NRK. Jak dowiedziała się redakcja, za atak cybernetyczny odpowiada Rosja.



– W systemie mailowym hakerzy uzyskali dostęp do wielu kont, ale tylko kilka z nich naprawdę wykorzystali. Chodzi o zasoby osób z wysokiego kierownictwa, osoby z rozszerzonymi uprawnieniami oraz naukowców badających tereny na dalekiej północy – precyzują służby.