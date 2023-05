Służby ostrzegają przed powodzią. Na południu i wschodzie zalega wyjątkowo dużo śniegu

Na zdjęciu: sytuacja w Valdres w drugiej połowie kwietnia 2023. Fot. materiały prasowe NVE

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) ostrzega mieszkańców południowej i wschodniej Norwegii. Gospodarstwom domowym w obu regionach może grozić powódź. Służby proszą o zabezpieczenie mieszkań i domów.

Druga połowa kwietnia i początek maja to coroczny moment rozpoczęcia roztopów na nizinach oraz w obszarach górskich południowej i wschodniej części kraju fiordów. W warunkach określanych jako normalne, większość śniegu topnieje i wpływa do rzek oraz strumieni. W nielicznych sytuacjach żywioł może stanowić zagrożenie dla domów, szkół, dróg oraz pozostałej infrastruktury. Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych ocenia, że do niebezpiecznych sytuacji może dojść wiosną 2023 roku. W południowej i wschodniej Norwegii zalega więcej śniegu niż zazwyczaj.

Roztopy potrwają ponad dwa miesiące W zagrożonych regionach okres roztopowy trwa od kwietnia do czerwca na obszarze nizinnym oraz od maja do czerwca w górach. W ostatnim tygodniu kwietnia służby zwracały uwagę, że należy przygotować się do możliwej trudnej sytuacji. – Wybierz się na spacer po okolicy. Oczyść rynny, baseny i inne elementy z nadmiaru lodu, żwiru, gałęzi i liści. Drewniane bele i przyczepy kempingowe przenieśmy z dala od brzegu rzeki – apeluje Anne Ellekjær Stavang z NVE.

Sprzątanie okolicy ma pomóc wodzie i topniejącym elementom lodu znaleźć ujście do rzek i strumieni.Fot. PxHere

Spadek temperatury w ostatnim tygodniu kwietnia powstrzymał proces topnienia lodu i śniegu. Taka sytuacja przyczyni się do możliwości występowania powodzi i lokalnych powodzi. – W górach będzie jeszcze dużo śniegu. Jeśli jednocześnie, w pewnym momencie zrobi się cieplej, dojdą do tego opadu deszczu, możemy liczyć na powódź powodującą szkody – wyjaśnia Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych.



Ostateczne prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych zależy od sytuacji pogodowej w południowej i wschodniej Norwegii. Służby apelują, by mieszkańców obszarów zagrożonych korzystali z portalu varsom.no oraz subskrybowali alerty pogodowe. NVE oraz meteorolodzy przekazują za ich pośrednictwem żółte, pomarańczowe oraz czerwone ostrzeżenia powodziowe.



Źródła: NVE, MojaNorwegia.pl