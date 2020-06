Służby nie informują o kwarantannie: „przestrzeganie jej jest osobistym obowiązkiem każdego podróżującego”

Jak stwierdziła minister sprawiedliwości Monica Mæland, wszystkie działania rządu oraz norweskich służb opierają się na zaufaniu do obywateli. Kontrola na granicach jest w praktyce niewielka i dotyczy szwedzkich i duńskich przejść. W poniedziałek 15 czerwca Norwegia otworzyła się na państwa nordyckie, z wyłączeniem Szwecji. Pobyt w Szwecji wiąże się z koniecznością odbycia 10-dniowej kwarantanny po powrocie, podobnie jak podróżowanie do pozostałych państw europejskich.

Służby nie informują o obowiązkowej kwarantannie

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w podróży do i z Danii oraz Gotlandii możemy przejechać przez Szwecję. Służby celne mogą wymagać udokumentowania, że Szwecja była jedynie krajem tranzytowym. Każdy inny pobyt w państwie stwarza konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny. – Możemy dokonać losowej kontroli oraz dokonać oceny działań podróżujących – stwierdziła minister sprawiedliwości Monica Mæland.



Jørn Schjelderup z Urzędu Policji stwierdził w rozmowie z Nettavisen, że służby nie kierują indywidualnie na kwarantannę. Obowiązek przestrzegania 10-dniowej izolacji jest uregulowany przepisami centralnymi i dotyczy wszystkich osób przebywających w Norwegii. – Obowiązek pozostania w kwarantannie wynika z przepisów dotyczących pandemii i nie jest czymś, co nakłada się na jednostkę, ani przez policję, ani przez służbę zdrowia – poinformował. Naruszenie obowiązku 10-dniowej izolacji jest karane. Każda osoba, która nie dostosuje się do przepisów, może zostać ukarana grzywną lub pozbawieniem wolności do sześciu miesięcy.